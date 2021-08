Un artbook exceptionnel pour Street Fighter !

Publié le Mercredi 4 août 2021 à 10:50:00 par Julia Bourdin

Au programme : des maillots de bain et des muscles saillants

CAPCOM a annoncé l’arrivée d’un. Celui-ci rassemble 4 années de production d’artworks inédits en France mettant en scène héros et pin-up de Street Fighter.Il faut noter aussi la présence de couvertures rares, mais aussi d’esquisses, croquis préparatoires et concept arts montrant notamment des tenues alternatives pour les héros, par exemple à la plage ou au baseball.Au casting également, des personnages issus d’autres jeux vidéo CAPCOM tels que Morrigan de Darkstalkers, mais aussi des héros de Rival Schools ou encore Final Fight.Cette édition unique sera composée d’un coffret cartonné exclusif à la VF, l’artbook grand format (22,5 cm x 29,7 cm) de 136 pages, mais aussi de 3 lithographies au format A5 signées par les artistes Genzoman, Steven Cummings et Panzer. Chaque exemplaire sera doté d’un certificat d’authenticité numéroté, car cette édition exclusive estSi vous êtes un grand fan de Street Fighter ou d’artbooks en tout genre, vous pouvez le précommander dès maintenant sur le site d’Omaké Books pourSa sortie est prévue