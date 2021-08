Far Cry 5 sera jouable gratuitement le weekend du 5 au 9 août

Publié le Mercredi 4 août 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Un très long weekend…

Ubisoft a annoncé quesera jouable gratuitement cette semaine,, sur Xbox Series, Xbox One, PS4, PS5 et PC via l’Ubisoft Store ou Epic.Les joueurs auront accès à l’entièreté du jeu en solo et à deux joueurs en mode coopération.Si cela vous intéresse, vous pouvez précharger le jeu dès aujourd’hui. Attention cependant, le début de l’événement n’est pas le même pour toutes les plateformes :- Sur PC via l’Ubisoft Store, ce sera à partir de 15h- Sur PC via l’Epic Game Store, à partir de 19h- Sur consoles, à partir de 9hSi vous souhaitez continuer à jouer et garder votre progression, vous pourrez profiter d’une réduction allant jusqu’à 85% sur le jeu et le Season Pass durant ce long weekend gratuit.C’est l’occasion pour les curieux qui n’avaient pas encore osé se le procurer de se lancer !