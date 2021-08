Recompile nous présente le Mainframe

Publié le Mercredi 4 août 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Amateurs de science-fiction, c’est pour vous

Dans une vidéo, Phigames et Dear Villagers nous présentent le Mainframe, l’environnement dans lequel nous allons évoluer dans leur prochain jeu :On nous plante un décor futuriste peuplé de robots et de machines que nous aurons l’occasion de découvrirsur PS5, Xbox Series et PC.Le studio a prévu de sortir une vidéo présentant un peu plus l’univers et les éléments de gameplay par semaine, et ce, jusqu’à la sortie du jeu. On peut donc encore en espérer une ou deux.Pour rappel, vous incarnerez un explorateur qui veut découvrir le Mainframe, mais à son arrivée il se rend compte que tout ce qui s’y trouve ne lui veut pas que du bien…Le jeu veut proposer comme expérience principale des combats intenses entrecoupés de phases de plateformes 3D. De nombreuses armes et pouvoirs sont également au programme comme un jetpack et du slow motion.Bref, on se retrouve donc probablement la semaine prochaine pour découvrir ce que nous propose la deuxième vidéo !