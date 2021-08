Deadly Days, le roguelite shooter comique, sort sur Xbox et PS

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Encore des zombies !

Après une sortie sur PC et Switch, l’éditeur Assemble Entertainment et le développeur Pixelsplit Games ont annoncé que leur shooter de zombies est disponible sur PlayStation et Xbox via leur store respectif pour 18,99 €.Le jeu se focalise sur des éléments stratégiques et sur l’humour en imaginant ce que serait une apocalypse zombie dans le monde moderne.Au programme, plus de 60 objets apportant des capacités spéciales, plus de 25 armes avec des modifications générées aléatoirement, plus de 10 types de zombies et des boss. Vous pourrez également retrouver des villes et des missions générées procéduralement. Enfin, vous pourrez améliorer votre base en construisant de nouvelles salles, telles que la serre ou la salle de mécanique, ce qui vous permettra de fabriquer des objets et, tout particulièrement, des armes qui se veulent assez déjantées.Bref, si le jeu vous intéresse, ce qui n’est pas trop mon cas étant donné ma haine envers la multiplication des apocalypses zombies, sachez que vous disposerez peu importe la plateforme (PC et Switch inclus donc) d’une remise de 20 % pour un temps limité. Si vous hésitez, vous pouvez télécharger les démos via les stores.