Beat s'invite dans Super Monkey Ball Banana Mania

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Jet Set Radio is still alive

Beat, personnage dejeu iconique de la Dreamcast, se présente comme le premier invité deBeat vient faire quelques cabrioles avec le gang des singes, armé de ses lunettes vertes, son casque audio caractéristique, ses cheveux roux et ses fameux rollers magnétiques. Mais Beat, les bananes... C'est pas son truc. C'est pour ça qu'il collectera des bombes de peinture en s'éclatant à travers les mondes merveilleux d'Ai Ai et ses amis.Beat rejoint le gang des singes en tant que personnage à débloquer dès la sortie du jeu, sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam.