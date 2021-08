Free Guy, un film dans un univers de jeu vidéo, nous dévoile un reportage

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Merde, il a avalé la pilule rouge

Réalisé par Shawn Levy,est un film d’action qui sortira dans une semaine,au cinéma.Dans Free Guy, un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un PNJ dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…Hier, il nous a été dévoilé un reportage sur les méchants du jeu, en particulier Dude, interprété par Ryan Reynolds (oui, c’est Deadpool). Le grand méchant magnat du jeu obsédé par l’agent, Antwan, voulant freiner le héros, décide d’activer une montagne de muscles, Dude, qui a le même visage que le héros. Et pour l’incarner... Ryan Reynolds a dû prendre du muscle.Bref, pour tout vous dire, j’ai vu une bande-annonce ce matin sur YouTube de ce truc et la première chose que je me suis dite c’est « ça va être claqué »*. Espérons que ma première impression ne sera pas la bonne, mais je me rappelle assez peu de bons films se passant dans un univers de jeu vidéo… A part, que j’ai apprécié.* Note de la part de Marion : Perso, ça m'a bien fait marrer. J'espère que le film restera sur la même longueur d'onde, ce qui devrait être le cas avec Ryan Reynolds et Taika Waititi dans le lot.