Une mise à jour majeure pour Everspace 2, un RPG looter shooter

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Il est beau mon vaisseau

Rockfist Games a déployé la deuxième mise à jour majeure à leur RPG looter shooter spatial,Nommée, elle ouvre un nouveau système solaire, une nouvelle classe de vaisseau, un compagnon, des missions principales et secondaires et des défis, en plus d’améliorations et de corrections de bugs.Vous incarnerez Adam, un ancien pilote clone, et devrez explorer les fonds sombres d’opérations minières afin de découvrir les mystères des Anciens et comment les factions du jeu sont interconnectées.Mais ce n’est pas sans risques et vous devrez aussi faire preuve d’habileté en contrôlant un drone de maintenance à travers d’étroits tunnels et autres lasers. Vous rencontrerez un vieil ami : Tarren, le marchand Okkar qui rejoindra vos compagnons et améliorera vos capacités de stockage, ainsi que votre parking de vaisseaux.D’ailleurs, en parlant de vaisseau... Un vaisseau de reconnaissance et de combat léger qui se concentre sur la vitesse, des manœuvres rapides et la défense vient s’ajouter à la partie : le Vanguard. Sa surcharge met le bouclier à 200 % quand vous boostez ou en mode Croisière. Il possède également un bonus de coup critique en attaquant les ennemis par derrière, ce qui rend le positionnement plus essentiel. Son ultime, Time Extender, ralentit le temps pour vous redonner l’avantage en cas de coup dur.En plus du Vanguard, vous pouvez dès à présent accéder au second niveau de tous les autres vaisseaux.Quelques features supplémentaires sont au programme, comme de nouveaux missiles et explosifs ou encore un grappin. Vous pourrez retrouver la liste de tous les changements ici Bref, le jeu est actuellement à -20 % sur Steam et ceet, si ça vous intéresse, vous devriez peut-être lui laisser une chance. Ca a l’air plutôt cool en vrai et si vous voulez en savoir plus, l’équipe de développement fait des streams sur Twitch et YouTube chaque vendredi de 20 h à 22 h.