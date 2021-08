- Pause croquis de Marion

Publié le Jeudi 5 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Un mois seulement...

He oui, un mois déjà. Ou "seulement", devrais-je dire ?Enfin, tout est que cela fait maintenant un mois jour pour jour que j'ai commencé mon stage. Et, bon sang, qu'est-ce que le temps passe vite !Par le passé, j'ai essayé à plusieurs reprises de participer à des défis artistiques, du style Inktober ou Doodle-A-Day, mais impossible de m'y tenir : la routine me rattrapait toujours et je devais les laisser tomber au bout de quelques jours à cause d'un emploi du temps un peu trop chargé.Mais, maintenant que les cours sont terminés et que j'ai ma petite plage horaire dédiée pour dessiner, je sens que mon aisance et ma productivité reviennent peu à peu. Bon, ok, parfois y a des jours sans, des jours où l'inspiration est absente. Mais dans tous les cas, je suis plutôt satisfaite du fait que j'ai tenu quasiment un mois jusqu'ici (à l'exception d'un jour ou deux, par ci, par là).Maaais, je vous avouerais que je ne suis pas du matin. Mais alors Pas-Du-Tout. Si bien que je fais chauffer la bouilloire beaucoup plus fort pour avoir un thé ultra concentré, histoire d'être un peu plus réveillée. Et qu'est-ce que j'en ai besoin pour corriger certains articles...Bon allez, j'y vais, j'ai encore quelques trucs à faire avant de prendre ma soirée.A demain :)Ah, tient, chapeau à ceux qui auront la réf' pour le fond ;)