Sonic Colors : Ultimate nous dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Will 'O' Wisp

Les Wisps blancs : Remplissent votre jauge de boost et vous font passer en super vitesse, vous pourrez ainsi détruire les obstacles et les ennemis qui se trouvent sur votre chemin.



Les Wisps cyans : Transforment Sonic en un laser couleur cyan, déplacez-vous alors dans le niveau à grande vitesse en détruisant tous les ennemis sur votre passage.



Les Wisps jades : Transforment Sonic en un fantôme de jade, vous pourrez alors voler à travers des objets solides afin d’atteindre des zones cachées.



Les Wisps roses : Transforment Sonic en une pique rose capable de rouler sur les murs et les plafonds afin d’échapper aux attaques ennemies.



Les Wisps verts : Font de Sonic un planeur vert capable d’atteindre des zones plus élevées et franchir ainsi les obstacles.



Les Wisps oranges : Transforment Sonic en fusée orange, ce qui permettra d’atteindre des zones très hautes.



Les Wisps bleus : Intervertissent les anneaux bleus et les blocs bleus pour ouvrir de nouvelles routes, vous pourrez également transformer Sonic en un cube bleu pour écraser vos ennemis.



Les Wisps jaunes : Transforment Sonic en une foreuse jaune, vous pourrez alors creuser dans le sol ou devenir une torpille sous l’eau.



Les Wisps violets : Transforment Sonic en une créature violette affamée, ce qui vous permettra de manger tout ce qui se trouve sur votre chemin. C’est plus ou moins le cookie monster...

Aujourd’hui, SEGA a présenté un second trailer pour, le remaster du jeu sorti sur Wii. Dans ce dernier trailer, après avoir présenté les améliorations de vie, les fans de Sonic rencontreront cette fois-ci les fameux Wisps qui permettront à Sonic d’obtenir des pouvoirs spéciaux tandis qu’il parcourra le parc d’attractions intergalactique du Dr.Eggman.Il existe, à cette heure-ci, 9 types de Wisps différents qui ont chacun un pouvoir unique :Bref voilà qui fera deun véritable terrain de jeu. Les Wisps étaient l’un des principes les plus importants de l’original, alors on espère que les dévs s’en serviront à bon escient… Pour rappel, sa sortie est prévuesur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, mais aussi sur Epic… Encore un peu plus d’un mois à attendre !