- La BETA de Rider Republic donne ses dates

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Alors, c'est pour quand ?

La bêta desera disponiblesur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur PC via Ubisoft Connect et le lanceur Epic Games. Les joueurs peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour y participer ici Cette Beta vous permettra de découvrir 3 carrières : Courses Vélo, Tricks Ski/Snow et Air (rocket-wingsuit et wingsuit).Vous pourrez également vous affronter ou vous allier dans les modes multijoueurs suivants : Mass Races, Tricks Battle, Free-for-All et le mode Versus. Les modes multijoueurs et carrière pourront être testés avec un maximum de 5 autres joueurs.La bêta sera accessible en préchargement à partir