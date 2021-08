Train Life en accès anticipé le 31 août

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

All aboard motherfucker !

vous propose de découvrir ses railsavec son accès anticipé sur Steam et sur l’Epic Games Store.Cette simulation vous place à la tête d’une compagnie ferroviaire et vous devrez développer votre entreprise pour devenir la plus grande compagnie ferroviaire d’Europe. Pour cela, vous devrez embaucher des conducteurs, acheter de nouveaux trains et atteindre les objectifs de vos contrats.Du nouveau contenu sera ajouté régulièrement tout au long de l’accès anticipé (des modèles légendaires seront de la partie), avec au final 10 000 km de rail à travers l’Europe et une météo dynamique.