- Une nouvelle vidéo de gameplay pour RiMS Racing

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Faites chauffer le moteur

Le fameux jeu de simulation de motoqui sera disponiblesur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC, dévoile ce nouveau trailer d’une course sur la célèbre route du Million Dollar Highway.520 km dans le Colorado, cette route grimpant à plus de 3 000 mètres est parsemée de virages serrés, de falaises vertigineuses et de plateaux alpins majestueux, dans des paysages à couper le souffle.Réputée très difficile, elle sera un challenge de taille alors, allez ! A vos bécanes !