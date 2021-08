- Oxenfree II : Lost Signals sera disponible sur PlayStation dès son lancement

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Et une île maudite, une !

Le développeur Night School Studio et l’éditeur MWM Interactive ont annoncé que leur thriller surnaturel,, sera disponible sur PS5 et PS4 à son lancement en 2022. Se déroulant cinq ans après le premier jeu, cette suite nous proposera une nouvelle histoire, mais aussi de nouveaux personnages.Vous incarnez Riley, une chercheuse en environnement qui retourne dans sa ville natale de Camena pour enquêter sur de mystérieux signaux qui perturbent les équipements électroniques de la ville. Elle découvre rapidement une longue série d’événements paranormaux qui semblent la conduire vers l’île voisine d’Edwards…Le jeu veut également offrir plus de liberté aux joueurs que dans le premier opus.Bref, ça a l’air vraiment sympa, mais il va falloir patienter encore un peu pour en savoir plus sur ce mystère… Je le note dans la liste des jeux que j’aimerais bien tester !