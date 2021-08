- Bubble Bobble 4 Friends sortira cet été sur PC

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Blop Blop Blop

Taito a annoncé que, son jeu d’action avec éléments de puzzles, sortira sur PC, affublé du sous-titre. Le jeu contiendra tout le contenu des versions PS4 et Switch en plus du mode Workshop, qui sera exclusif au PC et qui permettra aux joueurs de créer de nouveaux niveaux grâce à des tas de blocs, d’ennemis et de gimmicks qu’ils débloqueront au cours du jeu. Ils pourront partager leurs créations via le Steam Workshop.Vous pourrez démonter des méchants et faire exploser des bulles jusqu’à 4 joueurs localement dans 100 niveaux de base et 100 niveaux supplémentaires qui se veulent super durs.Le jeu possède également un mode pour vous faire revivre l’expérience classique de l’arcade avec 1 à 2 joueurs et des écrans découpés.Le jeu est prévu cet été pour 39,99 € et je ne sais pas encore trop quoi en penser.