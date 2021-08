(TEST) Song of Farca (PC)

Publié le Vendredi 6 août 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

My name is Song, Isabella Song

Pile la direction artistique que j'aime !Bon, plus sérieusement, je vous présente aujourd'hui notre test sur, effectué par Julia. Et... bon sang qu'elle m'a convaincu.Vous incarnez Isabella Song, détective à ses heures perdues et le tout sans quitter son bureau, car elle est assignée à résidence. Dans cette aventure semée de rebondissements et de retournements de situations, vous devrez aider votre héroïne dans ses enquêtes pour démêler les mystères dont la ville de Farca est remplie. Du simple service rendu à un voisin aux crimes politiques et de hautes corporations, Song of Farca vous emmènera dans son splendide univers aux nuances morales grisées par ses demi-teintes de bien et de mal. Et ça, c'est cyberpunk.Personnellement, rien qu'en voir les images et en lisant quelques lignes sur le monde du jeu m'a vraiment tenté, alors j'imagine qu'il n'en faudra pas plus pour vous convaincre également d'y jouer.En bref, un jeu excellent dans son scénario, sa direction artistique et ses mécaniques.Un jeu d'enquête cyberpunk qui saura donc satisfaire les amateurs du genre.