A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 7 août 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Cédric à la plage, les stagiaires sous la grisaille

Le boss est reparti en vacances et nous laisse, à ses risques et périls, les clefs de la maison. C'est donc une fois de plus moi qui vous pose la fameuse question.J’aurais bien aimé mettre le nez dehors ce weekend, mais il pleut toujours des cordes au bureau… Alors bon, tant pis. On trouvera bien quelque chose pour s’occuper. Peut-être finir Song of Farca ? C’est un jeu d’enquête vraiment sympa que j’ai testé cette semaine et j’ai bien envie de savoir ce qui va en résulter…Et vous, à quoi jouez-vous ce weekend ?