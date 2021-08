Pokemon 25 : The Red EP avec de superbes chansons de Vince Staples, Cyn et Mabel

Publié le Lundi 9 août 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Allez, tous en choeur !

Pour le 25e anniversaire de la licence Pokémon, l’EPest arrivé en premier et trois nouveaux artistes ont rejoint les festivités dont Vince Staples, Cyn et ZHU.Les titres de l'EP Red sont les suivants : Mabel "Take It Home", Cyn "Wonderful" et Vince Staples avec "Got ‘Em"Vous pouvez les retrouver ici Bien entendu, il ne peut y avoir d'EP Red sans un EP Blue.sortira un peu plus tard dans le mois. Il comportera les chansons de la version The Red EP remixées par l’artiste ZHU.*Note de Marion : Etant moi-même très habituée à ces artistes, je vous recommande d'y jeter un coup d'oeil et, si jamais l'album ne vous plaît pas, je vous recommande d'aller les écouter individuellement. Je dois avouer que je suis surprise de ce choix d'artistes compte tenu de leurs registres musicaux très éloignés du monde enfantin et coloré de Pokémon.