Steam : Les soldes du weekend

Publié le Samedi 7 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Waifus extraterrestres en promo !

Oxygen Not Included à -60 %

Dragon Ball Z : Kakarot à -67 %

XCOM : Chimera Squad à -50 %

XCOM 2 à -75 % et certains de ses DLCs sont également en promo

XCOM : Enemy Unknown à -75 % et certains de ses DLCs sont également en promo

XCOM : Enemy Unknown - Complete Edition à -80 %

Eastern Exorcist à -12 %

Unrailed ! à -60 %

Unheard à -55 %

Biped à -45 %

Broken Delusion à -60 %

Bright Bird à -55 %

Nous sommes samedi, c'est le moment de découvrir quels titres sont en solde sur Steam . Vous aurez encore une fois l'occasion d'obtenir quelques nouveaux jeux que vous ne lancerez sans doute jamais, mais qui viendront compléter votre bibliothèque...Voici les jeux concernés par l'offre :Il s'agit également du weekend éditeur de Bili Bili qui offre quelques promos supplémentaires :A noter que Far Cry 5 est jouable gratuitement jusqu'au 9 août et que, si vous souhaitez ensuite l'acheter et conserver votre progression, il est à -85 %.