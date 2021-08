The Medium présente en vidéo les fonctionnalités spécifiques à la DualSense de la PS5

Publié le Lundi 9 août 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Ca va vibrer !

Bloober Team nous propose aujourd’hui « DualSense Overview » une nouvelle vidéo qui détaille les spécificités de la version PS5 et de l’utilisation de la manette pour rendre le jeu plus immersif.Pour rappel, The Medium est un jeu d’horreur psychologique à la troisième personne qui utilise un gameplay de Double Réalité. En effet, les joueurs incarnent Marianne, une medium dotée d’aptitudes psychiques, qui fait face à un mystère que seule une medium peut résoudre. Les joueurs devront explorer en simultané le monde réel, ainsi que le monde des esprits, tout en utilisant ses aptitudes psychiques pour résoudre des énigmes. Il leur faudra également lever le voile sur les secrets présents dans ces deux réalités, mais également survivre aux différentes rencontres qu’ils feront avec La Gueule, un monstre né d’une terrible tragédie.Pour en revenir à la DualSense, les gâchettes sont adaptatives, c’est-à-dire que différentes valeurs peuvent être attribuées suivant à quel point vous appuyez. Dans le jeu, cela se traduit par moins de résistance ressentie plus vous chargerez votre impulsion d’énergie spirituelle.Evidemment, comme c’est l’une des fonctionnalités phares de la DualSense, le jeu utilise les retours haptiques pour améliorer les feedbacks, notamment lorsque vous vous faites attaquer. La manette émettra également des pulsations s’accélérant quand vous retenez votre souffle afin d’échapper à La Gueule ce qui, en plus d’être stressant, permet de savoir quand il faudra reprendre votre respiration.Le contrôle via les mouvements sera aussi de la partie lorsque vous analyserez les différents objets ou que vous utiliserez la caméra libre, ce qui ne plaira pas à tout le monde.La manette émettra également les sons des objets que vous utilisez, et enfin, la barre de lumière sur la manette réagira comme la lampe torche de Marianne, c’est-à-dire qu’elle clignotera lorsqu’un monstre est proche…Bref, on sent que le studio a voulu exploiter au mieux cette nouvelle manette et je pense que c’est une bonne idée, car cela est entièrement tourné vers l’amélioration de l’immersion, ce qui est essentiel pour un jeu d’horreur réussi. Attendons de voir tout ça en action ! Le jeu sortira le 3 septembre sur PC, Xbox Series et PS5.