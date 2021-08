Cry Macho vous dévoile sa bande annonce

Publié le Lundi 9 août 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le prochain film d'Eastwood

CRY MACHO du fameux Clint Eastwood sortira sur grand écran le 10 novembre de cette année.C'est un drame réjouissant et poignant où Mike Milo, une ancienne star de rodéo et éleveur de chevaux, accepte, en 1979, une mission d’un de ses anciens patrons : aller chercher le jeune fils de ce dernier au Mexique pour le ramener aux États-Unis (ça rappelle le dernier film d'un certain ancien militaire).Contraints d’emprunter des routes secondaires jusqu’au Texas, les deux hommes s’embarquent dans un périple dont ils n’ont pas mesuré les difficultés. Au cours du périple, le dresseur de chevaux retrouve d’anciennes connaissances et trouvera sa propre forme de rédemption.