Glyph, le jeu de plateforme et de billes, débarque sur Steam !

Publié le Lundi 9 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Tout roule

Bolverk Games a annoncé que son plateformer,, sortait aujourd’hui sur Steam après une sortie sur Nintendo Switch.Il s’agit d’un jeu de billes dans lequel vous incarnez un scarabée mécanique qui essaie de réparer une ancienne civilisation dont les machines sont devenues complétement folles.C’est un jeu qui mélange plateforme et bille, dans lequel vous incarnez la dite bille qui possède des capacités spéciales. Le momentum sera également un paramètre à prendre en compte comme dans le jeu Marble Madness, sorti en 1984. Vous devrez l’utiliser pour aller plus loin ou plus haut… Le studio pense que cela intéressera les speed runners.Mais si vous n’êtes pas ce genre de joueur, l’exploration a aussi son importance, de nombreux chemins étant à découvrir et des objets sont à collecter, comme des skins et des couleurs… En fait, ce n’est pas moins de 80 niveaux qui nous sont proposés et 30 supplémentaires en mode défi !La communauté des’agrandit ces derniers jours et le studio est fier d’annoncer que pas moins de 700 personnes supplémentaires ont suivi leur Twitter. Et on espère pour le studio qu’il en continuera ainsi, car le jeu a vraiment l’air sympa et si l’expérience vous tente, peut-être deviez-vous l’essayer.