(TEST) Nacon Pro Compact, une excellente manette PC et Xbox

Publié le Lundi 9 août 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Pour petites papattes

Avis aux petites mains, cette manette est pour vous !Ayant moi-même par le passé ressentie des crampes dans les mains suite à des manettes trop lourdes et trop larges, je vous avoue que ça m'intéresse quand j'entends parler de manettes plus petites, d'où ma préférence pour la Switch Lite comparée à la classique.De plus, j'ai grandi avec une Xbox 360, alors la transition à la PS4 avec des joysticks disposés autrement a été rude. Mais on fait avec...Enfin bref, Nacon a sorti une nouvelle manette compatible Xbox One et Series, ainsi que PC.Recommandée pour les petites mimines, mais tout aussi efficace et bien pensée.