Le Xbox Cloud Gaming est en bêta !

Publié le Mardi 10 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Un nouveau bidule

Microsoft a publié un article annonçant le début de la. Celle-ci est accessible pour les Xbox Insiders abonnés au Xbox Game Pass Ultimate depuis l’application sur Windows 10.Microsoft a également révélé l’ajout de nouvelles fonctionnalités comme des informations plus accessibles concernant la manette et l’état du réseau, mais aussi des fonctionnalités pour rester connecté avec ses amis et inviter un autre joueur à jouer avec nous via le cloud, même s’il n’a pas installé le jeu.L’objectif de Microsoft avec cette bêta et de recueillir un maximum de retours de la communauté afin d’améliorer le cloud avant une sortie plus large. Si vous êtes membre du programme Insider et que le cloud vous intéresse, n’hésitez pas à jeter un œil et à donner votre avis.