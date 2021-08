- Pause croquis de Marion

Publié le Lundi 9 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

And then there were two...

Bonjour, bonjour.On se retrouve cette semaine avec, non pas un, mais deux vampires cette fois ! Julia a passé le pas et est passée du côté obscur. Elle a rejoint le clan des créatures surnaturelles de la nuit suite à l'influence du travail nocturne de Yassine.J'ai intérêt à me méfier avec toutes ces paires de canines pointues maintenant...Allez, je vous retrouve demain pour un autre croquis. Si je ne deviens pas l'un des leurs avant cela.