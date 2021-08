Découvrez des extraits de Pat Patrouille qui sort demain au cinéma

Publié le Mardi 10 août 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Essaies de Pat faire chier

Retrouvez la Pat’ Patrouille pour leur premier film qui arrive le 12 août sur grand écran.Monsieur Hellinger (le Gargamel de cet univers) devient le maire d'Aventureville et commence à remplir son rôle de méchant. C'est à Ryder et aux chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de l'arrêter.Tandis que l'un de nos héros se voit confronté à son passé, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel (sans ça, les assoc' féministes auraient criées au scandale).Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements (Achèèètes les jouets !), la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville.