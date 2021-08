Des tas de chiffres sur Humankind

Publié le Mardi 10 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Et beaucoup de lettres aussi

Quelques jours avant la sortie d’, son 4X historique, le 17 août, Amplitude nous pond une vidéo et des chiffres plus ou moins vertigineux (et un peu pompeux, si vous voulez mon avis) sur la production.Le jeu proposera 60 cultures différentes qu’il sera possible de combiner pour créer la vôtre. Celles-ci sont réparties en 6 ères de 10 cultures. Vous pourrez découvrir 93 technologies, ce qui devrait donc vous occuper un moment…Amplitude clame aussi que les possibilités de personnalisation de l’avatar sont quasiment infinies, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles j’y passe 3 heures à chaque fois qu'il faut créér un personnage… Celui-ci aura accès à 122 costumes et 10000 lignes de voix pour marquer son époque et sa personnalité.Pour continuer dans la folie des grandeurs, le jeu ne comptera pas moins de 129 unités différentes prêtes à se déplacer dans 10 biomes. Ces biomes accueilleront 45 espèces animales qui agiront selon le gré de leur IA. Moi, j’vous dis qu’il va falloir un PC solide !Côté prod, pas moins de 700 illustrations mettront en valeur vos exploits et seront ponctués par 13 heures d’environnements sonores et 520 minutes de bande-originale divisées sur 280 titres. La musique ne risque pas de tourner en rond tout de suite.Bref, beaucoup de chiffres qui annoncent des heures de jeu, mais attendons de voir s’il vaut le coup de rester jusqu’à ce que la bande-son reboucle !est disponible en précommande sur PC et Stadia et le jeu fera aussi partie du Xbox Game Pass dès sa sortie.