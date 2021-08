Une nouvelle vidéo pour WRC 10 !

Publié le Mardi 10 août 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Faites chauffer les gommes !

Nacon et le studio KT Racing ont dévoilé une nouvelle bande-annonce pour, le jeu officiel du FIA World Rally Championship. Le jeu est actuellement disponible en pré-commande sur PC, Xbox Series, Xbox One, PS5 et PS4. Sa sortie est prévue pour le 2 septembre.Cette nouvelle vidéo permet de découvrir ou redécouvrir la Subaru Impreza sur les routes du rallye Sanremo de 1997, à l’occasion duquel Colin McRea a réalisé l’une des victoires les plus impressionnantes de sa carrière contre Tommi Mäkinen et Carlos Sainz aujourd’hui en Formule 1.Cet événement sera disponible pour tous les joueurs ayant pré-commandé le jeu. Vous pourrez alors à votre tour tenter d’entrer dans la légende sur des routes et conditions météorologiques reproduites à l’identique.Il s’agit donc de l’un des événements, qui dépassent aujourd’hui le nombre de 22, rendant hommage à certaines stars du rallye comme Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Peter Solberg, Ari Varanen, Sébastien Ogier ou encore Tommi Mäkinen !Etant une fan des sports automobiles, je ne peux qu’approuver ce genre d’événements, mais je trouve ça un peu dommage d’en limiter un à la pré-commande. J’ai tout de même hâte d’en savoir un peu plus sur les autres !