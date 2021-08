Hindsight 20/20 : Wrath of the Raakshasa, un action-RPG, sort bientôt

Publié le Mardi 10 août 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Parce que tout le monde rêve d’un héros manchot

Triple-I Games, composé de vétérans de BioWare, ArenaNet et Sucker Punch, a annoncé que son RPG-action avec des actions basées sur la moralité du joueur sortira le 9 septembre. Il sera disponible sur PS5, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam.Vous allez incarner Jehan, un héros à un seul bras, dans une des aventures les plus difficiles de sa vie à travers le royaume de Champaner. Coincé entre le royaume qui a exécuté son père et l’assoiffé de sang Raakshasa qui essaie de détruire sa ville, Jehan doit choisir sagement ses actions.Vous allez pouvoir utiliser une matraque immobilisante afin de mettre hors d’état de nuire les bandits sans les tuer ou une épée acérée comme un rasoir si ce n’est pas votre intention. Cependant, chaque action a une conséquence dont le résultat n’est visible qu’avec du recul…Moi, j’ai hâte d’en savoir un peu plus sur ce jeu, alors attendons sagement la sortie dans un mois et peut-être que nous aurons d’autres informations à vous communiquer d’ici là !