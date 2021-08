Lawn Mowing Simulator débarque

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Tondeuse go vroooum

Curve Digital et Skyhook ont annoncé que leur jeuvient de sortir sur PC et Xbox Series au prix de 29,99 €, ce qui est en soit une belle somme.Dans, vous allez pouvoir découvrir la beauté de la campagne britannique et la tondre… En effet, il s’agit là d’un simulateur de tondeuse qui vous permet de conduire des exemplaires réels et reproduits avec énormément de fidélité comme des Toro, SCAG ou STIGA. Vous pourrez également monter votre business de tonte…Et c’est typiquement le genre de jeu où je me demande si ce n’est pas une blague un peu bizarre, surtout vu le prix. Mec, je peux acheter deux fois Stardew Valley (voire trois avec la promo en cours) avec ça, ce qui me permettrait de couper des herbes avec un pote ! Enfin, si vous avez un fétiche louche concernant les tondeuses, c’est peut-être le jeu de vos rêves…