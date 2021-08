Button City est sorti !

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

A l’aventure avec des amis trop choupis

, un jeu narratif mignon et coloré, développé par Subliminal Gaming en partenariat avec WINGS Interactive, est sorti sur PS5, Xbox Series, Switch et Steam !Nous allons incarner Fennel, un renard timide et nouveau en ville, dans une quête pour sauver l’Arcade de la ville des manigances de Peppermint Pepperbottom (ce nom me plie toujours de rire), un chat businessman. C’est une histoire qui se veut autour de l’amitié et de la communauté.Le jeu veut qu’on aille à notre rythme et qu’on prenne le temps de découvrir ce qu’on a envie de découvrir, comme les multiples jeux d’arcade présents. On pourra recruter une équipe ou encore obtenir de nouveaux vêtements.J’avais assez envie d’y jouer quand j’en ai parlé il y a quelques semaines et j’ai obtenu le test ! Alors, attendez-vous à en réentendre parler dans les semaines à venir.