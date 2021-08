Tormented Souls annonce une date de sortie !

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Les portes grincent, les planchers grincent, tout grince !

PQube, Dual Effect et Abstract Digital Works ont annoncé la sortie deen version numérique sur PS5, Xbox Series et Steam, ainsi qu’en version physique uniquement sur PS5 le 27 août. A cette occasion, ils ont également dévoilé une nouvelle bande-annonce. A noter que des versions PS4, Xbox One et Switch seront également disponibles plus tard dont une physique sur Switch.Dans, une enquête sur la disparition de sœurs jumelles conduira Caroline Walker à s’aventurer dans un manoir abandonné, autrefois converti en hôpital. (Et vous savez tous que les hôpitaux dans les jeux d’horreur…) Ses murs renferment des forces malsaines et torturées, résultats d’atrocités médicales passées.Le jeu se veut comme une ode aux classiques du survival horror tels que Resident Evil ou Silent Hill et modernise leur perspective fixe. Les joueurs devront mettre la main sur les ressources cachées dans les niveaux, créer leurs propres armes et résoudre des énigmes en utilisant tout ce qui est possible pour faire face aux horribles créatures qui errent à Winterlake.Une démo est dès à présent disponible sur PS5 et Steam, permettant aux joueurs de s’essayer aux 40 premières minutes de. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il me fait bien envie. J'aime bien les survival horror et celui-là promet du bon ! A voir