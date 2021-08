Une nouvelle bande-annonce pour Pathfinder : Wrath of the Righteous

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Hâte de voir ce que ça va donner

Owlcat Games et META Publishing ont sorti une nouvelle bande-annonce pour. Les joueurs ont pu avoir un aperçu de l’antagoniste principal, leurs futurs acolytes, ainsi que des détails sur les nouveaux personnages et les mécaniques.Afin d'affronter l'invasion démoniaque, les joueurs devront d'abord choisir une voie mythique proposant un ensemble de compétences spéciales. S'ensuivra alors un arc narratif qui les conduira à leur transformation mythique.En tant que commandant du groupe, le joueur pourra devenir un ange céleste, un démon enragé, une liche puissante, un escroc habile, un aéon d'outre-monde, un Azata rebelle, un dragon d'or avisé, une nuée insatiable ou bien rester un simple mortel, suivant la voie qui le fera entrer dans la légende. Bref, tout un tas de trucs bien cools.Les transformations mythiques permettront aux joueurs d'acquérir de nouvelles compétences. Elles auront également un impact sur le monde qui les entoure, y compris sur la capitale et sur Drezen, la plus grande forteresse du jeu.La bande-annonce dévoile également le mode Croisade, ainsi que les mécaniques de combat monté et de jeu tactique. Le mode Croisade permet aux joueurs de sélectionner leur général, de changer la taille de leur armée et d'explorer la carte. Il leur indique également le nombre de points de déplacement restants et leur donne une vue d'ensemble du moral des troupes, de la puissance de leur armée et des forces ennemies. En résumé : Pathfinder, le jeu de stratégie.Les compagnons animaux, qui seront d'une aide précieuse lors des combats montés, disposent de leurs propres systèmes de progression et de différents niveaux de personnalisation.Enfin, pour rappel, la sortie PC aura lieu le 2 septembre et les pré-commandes sont ouvertes. En ce qui concerne la sortie consoles, sur PS4 et Xbox One, elle aura lieu le 1er mars 2022 et les exemplaires physiques seront distribués par Prime Matter, un label de Koch Media.