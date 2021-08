PUBG : Battlegrounds est gratuit pendant une semaine

Publié le Mercredi 11 août 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

YIHA ! Chargez les flingues, on arrive !

Krafton a organisé une semaine de jeu gratuite jusqu’au 16 août sur Steam. Celle-ci vous permettra de découvrir le jeu complet deToutes les cartes, même Taego, située en Corée du Sud, seront accessibles. Le mode Zombie Survival aussi. Ils pourront même acheter en jeu le Survivor Pass : Taego pour gagner divers objets comme des skins de personnages et d’armes…Enfin, en raison d’un partenariat avec Blackpink, les cartes seront décorées à thème et vous pourrez obtenir des objets spéciaux en rapport.La création d’un compte PUBG durant la semaine gratuite permettra non seulement de conserver votre progression après cette semaine, mais également de gagner l’objet « Lunettes traditionnelles – Rondes ».