King’s Bounty II dévoile la Fan Edition

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 09:50:00 par Julia Bourdin

Le mug du chevalier

1C Entertainment et Prime Matter ont annoncé qu’une édition spéciale de, la suite de leur RPG à succès. La Fan Edition, est disponible en pré-commande. King’s Bounty II est prévu le 24 août sur PS4, Xbox One, Switch et PC.Cette nouvelle édition exclusive, la Fan Edition, comprendra plusieurs puzzles, un mug, un porte-clé ainsi qu’une copie du jeu. En revanche, seules 300 copies seront fabriquées, alors si vous la voulez, vous pouvez la réserver ici Cette annonce arrive juste après la première bande-annonce de gameplay qui propose un avant-goût de tout ce qui attendra les aventuriers qui se lanceront dans King’s Bounty II. Leur esprit, leurs compétences d’exploration et leur capacité à lever et commander une armée seront leurs meilleurs outils afin de restaurer la paix et l’ordre dans le royaume de Nostria.Bref, chers fans, il ne vous reste pas si longtemps à attendre avant de pouvoir monter en selle et découvrir s’il est à la hauteur du premier.