D'Artagnan et les Trois Mousquetaires, bientôt au cinéma

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un film qui a du chien

Tiré du dessin animé des années 80, le film sort au cinémaLe jeune D’Artagnan quitte sa terre natale de Gascogne pour se rendre à Paris afin de devenir Mousquetaire du Roi.À peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, la dame de confiance de la Reine.De par son courage et son habilité, il se rend indispensable auprès des trois mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis qui l’intègrent dans la célèbre garde du Roi.Ils devront déjouer le complot du vil Cardinal de Richelieu et retrouver le collier de la Reine !