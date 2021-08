Des infos sur Aliens : Fireteam Elite !

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Date, précommandes, bande-annonce…

, jeu de tir coopératif à la troisième personne vous plongeant dans l’univers emblématique d’Alien développé par Cold Iron Studios, sortsur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et PC.Pour fêter ça, le studio nous offre un joli trailer et des infos sur les précommandes des différentes éditions.Deux éditions du jeu sont disponibles en précommande : L’Edition Standard, et l’Edition Deluxe, avec son lot de contenu supplémentaire.Les joueurs qui précommanderont l’Edition Deluxe recevront le Endeavor Pass, qui contient 4 saisons de contenu post-launch prévues pour le jeu avec de nombreux nouveaux skins pour les Marines et leurs armes, d’accessoires pour les casques, des stickers et des sets de coloris pour les armes, des armures, des emotes et d’autres choses encore inconnues. Précommander l’Edition Deluxe donne également accès au Pack Vétéran de l’Endeavor offrant davantage d’options cosmétiques pour personnaliser votre escouade.Enfin, toute précommande de l’Edition Standard ou Deluxe en version digitale, ou physique chez certains revendeurs, débloque le Pack Commando Aguerri, qui inclut des kits de skins et d’accessoires additionnels…Pimp my Marine !