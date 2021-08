(TEST) Crypto is Dead (PC)

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Et ce n’est même pas de la faute d’Elon Musk !

est un Papers, Please like développé et édité par The Moon Pirates.Et honnêtement, c'est difficile de tirer un trait entre l'inspiration et l'aspect suite du jeu. Même si, cette fois, il ne s'agit pas de garde-frontière, mais d'un amateur de vieux billets dans un monde où la crypto-monnaie vient de s'effondrer et vous tenez maintenant une banque provisoire. Votre mission est donc de trier les vrais des faux billets.Yep, passionnant, je suis d'accord.Mais Julia l'a testé, comme ça, on sera fixé.N'hésitez pas à le lire, car, moi-même, j'ai été surprise par ses retours.