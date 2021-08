Curious Expedition 2 est disponible sur Switch

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

L'aventure vous attend

Curious Expedition 2 un jeu d'aventure, mélangé à des éléments narratifs roguelike, le tout enveloppé dans une expérience de jeu simplifiée et accessible.



Incarnez un explorateur intrépide et partez vers l'inconnu avec votre équipe. Rencontrez toutes sortes de cultures, de flore, de faune, de trésors et plus encore, allant du mondain au plus… particulier. Grâce à des combinaisons d'éléments de gameplay et d'histoire fabriqués à la main et procéduraux, Curious Expedition 2 développe des aventures complètement uniques et épiques à chaque fois que vous jouez.



Vous pouvez combattre des T-rex (ok, là, c'est stylé), piller des navires fantômes pirates, échanger avec des commerçants et des tribus indigènes, recruter d'autres explorateurs, découvrir d'anciens trésors, etc.



Intéressé(e) ? Rejoins l'aventure sur Switch.