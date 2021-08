OlliOlli World dévoile un système de personnalisation des personnages

Publié le Jeudi 12 août 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le style compte autant que le skill... non ?

, jeu d'action, de plateforme et de skate-board, sortira cet hiver en version numérique sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Vous pourrez modifier votre morphologie, couleur de peau, cheveux, mais aussi choisir vos poses individuelles et tricks.Choisissez de porter des tongs avec une veste de camouflage, ou encore associer de belles lunettes de soleil avec une chapka rétro... Bref, devenez le plus stylé.