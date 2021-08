C'est au tour de Sonic et Tails de rejoindre AiAi dans Super Monkey Ball : Banana Mania

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

A ce rythme, c'est tout SEGA qui va s'inviter

Cette collaboration spéciale anniversaire fête les 20ème et 30ème anniversaires de Super Monkey Ball et de Sonic.SEGA envoie cette fois ses plus grandes icônes, avec l’arrivée de Sonic et Tails, dans le gang des singes.L’intégralité des niveaux leur sera accessible et nos amis collecteront des anneaux au lieu de bananes. Ils seront à débloquer gratuitement sur toutes les plateformes dès le 5 octobre 2021, tout comme Beat deet une ribambelle d’autres personnages iconiques qui seront bientôt annoncés.sortira le 5 octobre 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam. Le jeu profitera de la fonctionnalité Smart Delivery dès sa sortie. De la même façon, les versions PS4 bénéficieront d’une mise à niveau gratuite pour PS5.