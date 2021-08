Eastward sortira sur Switch et PC en septembre

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 09:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Aaah, la fin du monde...

nous transporte dans un futur proche où la société commence à s'effondrer et la population humaine est au plus bas.Une présence toxique mortelle détruit tout sur son passage. Rejoignez le duo improbable d'Eastward dans une aventure et échappez aux griffes d'une société souterraine. Découvrez des villages aussi magnifiques qu’étranges et allez à la rencontre de la population.Eastward est un jeu d'aventure en solo, avec deux personnages, John et Sam dans un voyage émotionnel à travers un monde qui tombe en ruine. Le jeu possède des éléments de donjons et des énigmes, est en pixel art, créé à l'aide d'une combinaison d'éclairages 3D modernes et d'illustrations de style rétro, et la bande-son est composée par Joel Corelitz (qui a notamment fait la bande-son pour The Unfinished Swan, Gorogoa, Death Stranding, Halo Infinite).Eastward sera disponible sur PC, Mac et Nintendo Switch le 16 septembre au prix de 24,99 €.