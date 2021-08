La bÃªta ouverte de Blood of Heroes vous attendra le 26 aoÃ»t

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 10:10:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Que le massacre prenne place

est centré sur des guerriers au passé glorieux, ces héros bénis et maudits de ce monde à la marge, qui se battent éternellement les uns contre les autres dans leur quête de gloire (c'est le Valhalla quoi).Chacun d'entre eux est unique et dispose d'armes et de capacités distinctes. Chaque joueur trouvera le héros qui lui conviendra le mieux, qu'il veuille se concentrer sur sa propre folie meurtrière ou aider ses coéquipiers à survivre grâce à des tactiques, la magie ou par la simple, mais redoutable, force brute.Le jeu propose des modes en Duel et en Équipe, un duel représente le défi ultime en matière de compétences, sans aucune chance, ni coéquipiers sur qui compter.Des modes de jeu supplémentaires sont de la partie, comme Bagarre et Domination, des modes de jeu en équipe brutaux qui portent l'intensité des combats et la stratégie au niveau supérieur.Les joueurs pourront se lancer sur les champs de bataille dès le 26 août, date de l'ouverture de la bêta fermée. Blood of Heroes sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X dès son lancement.