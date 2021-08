- Sheltered 2 annonce une date de sortie

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Tous aux abris

Team17 et Unicube Studios ont annoncé que le jeu de survie et de gestion de ressources,, sortira sur Steam le 21 septembre.Plaçant les joueurs dans un décor post-apocalyptique, le jeu invite à survivre aux horreurs qui nous attendent à la fin du monde. Basé sur les mécaniques du premier jeu,veut améliorer le système de combat et ajoute de nouvelles mécaniques de faction afin de rendre le gameplay plus stratégique. Un nouveau style graphique en 3D et des défis de survie fort peu sympathiques nous attendent.Il faudra construire sa propre faction et sa base, mais aussi gérer les ressources, afin de remplir les besoins des survivants. Le système de faction est essentiel au succès de la campagne : des relations peuvent être tissées entre les factions permettant d’échanger des ressources et de travailler ensemble. A contrario, des relations peuvent s’envenimer au point de provoquer des effets catastrophiques et la fin d’une des factions…Bref, si vous aimez ce genre de jeux, celui-ci s’annonce particulièrement bien pensé. Dans un peu plus d’un mois, nous serons fixés.