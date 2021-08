King's Bounty II dÃ©voile son troisiÃ¨me et dernier personnage jouable

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 10:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Une gueuse

Notre dernière invitée est une paysanne de Lorian en mission spéciale pour sauver tout Nostria : Elisa.



Le Lorian, son pays, est en proie à la guerre civile. Elle développe, lors d'un affrontement entre fermiers et mercenaires, des capacités magiques qui l'ont aidée à repousser l'ennemi, loin de son village, puis loin de tout le sud du Lorian.

Choisie par la volonté de son peuple (c'est Jeanne d'Arc en fait), Elisa se dirigea vers l'Assemblée universelle où elle veut que le roi la reconnaisse comme légat au nom de son peuple, lui donnant accès aux ressources militaires et autres moyens d'établir l'ordre en Nostria (c'est carrément Jeanne d'Arc).



Retrouvez Elisa et les 2 autres personnages le 24 août sur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.