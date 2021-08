- Frostpunk 2 est annoncÃ© !

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 11:10:00 par Julia Bourdin

Des glaçons et du pétrole

11 bit studios vient d'annoncer, la suite du très populaire jeu de survie post-apocalyptique, mais aussi jeu de gestion de ville et de communauté.Dans la suite de Frostpunk, les joueurs doivent de nouveau incarner le dirigeant d'une métropole gourmande en ressources, où l'expansion et la recherche de nouvelles sources d’énergie sont une nécessité absolue. Mais ce monde apocalyptique a évolué. Après l'ère du charbon, la conquête de Frostland pour l'industrie pétrolière est censée être le nouveau salut de ce qu'il reste de l'humanité. Cependant, personne n’aime le changement, et cette nouvelle direction ne sera pas du goût de tous dans cette nouvelle société stratifiée.En plus de cette annonce majeure, le premier Frostpunk est désormais disponible gratuitement sur Steam pour une durée limitée, du 12 au 16 août. Il vous faudra acheter le jeu à la fin de la semaine gratuite pour continuer votre expérience.Bref, je suis assez contente de cette annonce ayant bien aimé l’ambiance du premier (à petite dose, c’est très oppressant) et j’espère que ce nouvel opus saura rester à la hauteur. Il est pour l’instant prévu sur Steam, GOG et Epic.