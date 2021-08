Une nouvelle vidÃ©o sur Marvelâ€™s Guardians of the Galaxy

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 10:50:00 par Julia Bourdin

Découvrons pourquoi Drax est si moche

Eidos-Montréal a dévoilé aujourd'hui une nouvelle vidéo révélant les inspirations qui ont mené au design des personnages de. Ce nouvel aperçu est consacré aux designs de chacun des membres l’équipe : Star-Lord (alias Peter Quill), Gamora, Drax, Rocket et Groot.veut offrir une nouvelle vision des Gardiens aux joueurs. Durant la vidéo, les commentaires de Bruno Gauthier-Leblanc, directeur artistique à Eidos-Montréal, en révèlent plus sur le soin apporté au design de chaque personnage. Le studio a voulu s'assurer qu'ils tirent leur inspiration de l'univers étendu de Marvel, tout en s'accordant avec l'histoire originale du jeu. Ce qui est une bonne intention sur le papier.Bruno révèle que l'apparence de Star-Lord s'inspire de son image de pirate de l'espace. Sa tenue est pleine de références aux années 80, dont des hommages à son groupe de rock préféré et son homonyme : Star-Lord.L'apparence de Drax veut montrer avant tout sa grande expérience au combat et chaque scarification katathienne sur son corps est là pour montrer une de ses victoires. Bruno explique que le design de Drax représente aussi l'environnement de Katath, sa planète natale, où l'architecture ressemble à la forme circulaire de ses hommages corporels. Cela ne change cependant rien au fait que Drax semble bleu radioactif… et que je trouve ça horriblement moche.L'équipe de création des personnages a donné un style imposant à Gamora, la femme la plus dangereuse de l'univers. Sa tenue blanch et noir s'inspire des comics. C’est le personnage dont je trouve le visuel le plus cool actuellement.Bruno conclut en expliquant que la relation entre les personnages a influencé certains choix visuels. Les designs de Rocket et Groot sont liés pour représenter leur amitié. C'est pour ça que Rocket porte une perle à l'effigie de Groot sur son bouc. Ces designs entremêlés permettent aux deux comparses de travailler ensemble pendant les phases de combat, car Groot porte un harnais sur son dos qui permet à Rocket de l'utiliser comme une tourelle.Bref, plein de détails charmants et bien pensés et on espère fortement que le reste du jeu sera du même acabit. Pour le découvrir, il faudra attendreet sa sortie sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, PC et en version Cloud sur Switch.