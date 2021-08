- Fire Tonight est maintenant disponible sur PC et Nintendo Switch

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Ah, l'amour...

, un jeu de puzzle narratif et d'aventure est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch et Steam pour Windows PC et Mac.Vous suivez un couple, Maya et Devin, qui fait face au plus grand défi de leur relation et, non, ce n'est pas Devin qui laisse traîner ces chaussettes sales, mais un vrai défi : l'Enfer qui fait rage dans leur ville !Se déroulant dans les années 1990, les deux sont séparés et incapables de se contacter. C'est à Maya de traverser la ville en utilisant des chemins intelligents sur les toits et des ruelles, tout en évitant les flammes, les patrouilles de police et les barrages.Alors que Maya s'efforce de dégager un chemin vers leur appartement, Devin doit s'inquiéter pour la sécurité de Maya (putain, mais quelle enclume). Calmez ses angoisses en explorant de bons souvenirs avec des souvenirs de leur temps ensemble.