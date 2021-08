- Electronic Arts dÃ©voile un nouveau court-mÃ©trage pour Battlefield 2042

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 11:40:00 par Julia Bourdin

C’est la première fois que je trouve un Battlefield intéressant…

Electronic Arts et DICE ont dévoilé "", un court-métrage qui présente l'origine de la guerre civile des Sans-Patrie danset introduit les personnages jouables : les Spécialistes. "Exode" signe notamment le retour d'un vieil ami des fans de Battlefield 4 : Kimble "Irish" Graves qui revient dans 2042 en tant que Spécialiste Sans-Patrie jouable. "Exode" introduit également le mystérieux "Oz", qui ne voit pas du même œil qu'Irish l'avenir des Sans-Patrie et sème les graines du conflit.La trame narrative continuera d’évoluer au fil du temps à mesure que de nouveaux Spécialistes rejoindront le conflit. Ils auront chacun leur propre histoire à raconter et immergeront les joueurs dans l'univers de Battlefield 2042. Ce que je trouve vraiment intéressant.En amont des événements d’"Exode", les joueurs ont pu participer au "Voyage des Sans-Patrie" en compagnie du journaliste Kayvan Bechir, qui a embarqué à bord d'un navire de Sans-Patrie pendant 13 mois. Au cours de sa quête pour la vérité, Kayvan a fait le tour du monde et découvert certaines choses : les États-Unis et la Russie sont sur le point d'entrer en guerre dans un contexte de lutte mondiale pour les ressources et les nations environnantes se sont effondrées, provoquant l'apparition de groupes de nomades, les Sans-Patrie.Alors que le monde les croyait unis pour leur survie, il s'agit en réalité d'une communauté divisée avec ses contradictions. Parallèlement, Oz, le mystérieux leader Sans-Patrie, tire les ficelles dans l'ombre pour tenter de les unir sous une même bannière. Dans le dernier chapitre, Kayvan monte à bord du navire de guerre Exode, qui a été redirigé vers Londres par Oz, dans le cadre d'une mission qui déterminera bientôt le sort des Sans-Patrie et du monde entier. Bref, de l’enjeu géopolitique qui semble passionnant à regarder !Irish est le cinquième Spécialiste deà avoir été dévoilé. Cinq autres seront annoncés au cours des prochaines semaines, pour un total de 10 Spécialistes au lancement. Chaque Spécialiste dispose d'un gadget et d'un attribut spécifiques qui leur sont propres, faisant de chacun d'eux un personnage au style de jeu unique. Les joueurs pourront également choisir librement leur arme, leur grenade ou leur gadget secondaire.Enfin, ceux qui précommanderont, dont la sortie est prévue pour, recevront le skin légendaire Soldat Aguerri exclusif pour le Spécialiste jouable Irish, ainsi que l'accès anticipé à la bêta ouverte, le couteau ACB-90 Baku, un pendentif d'arme, un arrière-plan de carte de joueur et un badge. Le jeu est déjà disponible à la précommande au prix de 59,99 € sur PC, 69,99 € sur Xbox One et PS4 et enfin 79,99 € (ce qui est vraiment beaucoup) sur consoles next-gen. Les membres EA Play pourront également profiter d’un essai de 10 heures à partir du 15 octobre.