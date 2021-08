Steam : Les soldes du weekend

Publié le Samedi 14 août 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Monster Hunter, Frostpunk et plein d'autres !

Europa Universalis IV à -80%

Football Manager 2021 à -60%

Carto à -40%

Monster Hunter : World à -34%

Monster Hunter World : Iceborne Master Edition à -42%

Monster Hunter World : Iceborne Master Edition Digital Deluxe à -39%

Monster Hunter World : Iceborne à -38%

Monster Hunter World : Iceborne Digital Deluxe à -35%

Cruelty Squad à -20%

Death Trash à -10%

Boomerang X à -25%

White hell à -10%

Jupiter hell à -20%

Hrot à -21%

Ultrakill à -15%

Graven à -15%

Not Tonight à -50%

Descenders - Extreme procedural freeriding à -50%

Yes, Your Grace à -35%

Nowhere Prophet à -40%

Famiy Man à -50%

Hypnospace Outlaw à -35%

Nous sommes samedi, c'est le moment de découvrir quels titres sont en solde sur Steam . Vous aurez encore une fois l'occasion d'obtenir quelques nouveaux jeux que vous ne lancerez sans doute jamais, mais qui viendront compléter votre bibliothèque...Voici les jeux concernés par l'offre :Cette semaine,, jeu que je vous conseille grandement, est à l'honneur et propose des promotions sur ses différentes éditions et ses micro-transactions :En raison de l'événement, d'autres jeux s'ajoutent à cette liste :De plus, il s'agit également du weekend éditeur dequi fête ses 4 ans :Vous pouvez également profiter dès maintenant du weekend gratuit dequi s'achèvera le 16 août à 19h. Pendant la durée de l'essai, le jeu est proposé à -70%.