- Pause croquis de Marion

Publié le Vendredi 13 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Des chiffres et des lettres... Des lettres ?!

Les maths, c'est surcoté. Après tout, est-ce qu'on a réellement besoin de connaître le sinus carré de la fonction logarithme pour savoir si la marque A ou B de jambon est moins chère ?Bon, plus sérieusement, les maths, ça m'donne mal au crâne. Même si j'ai eu 18 au bac L, je vous avoue que j'ai toujours des sueurs froides face à un calcul quelconque. Alors, oui, je sors la calculatrice même pour 2 x 2 même si je sais ça fait 4.Et pour calculer les horaires de publication, c'est pareil.Eh oui, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais on essaye de publier chaque article à intervalle régulier et comme un jour n'est pas l'autre, ça varie à chaque fois. Et c'est Bibi qui s'en charge !Du coup, j'ai des listes d'horaires préparées pour chaque quantité d'articles à traiter.Bon, je vais profiter du soleil tant qu'il y en a. Et vous devriez en faire de même !Allez, allez, oust, on va dehors prendre l'air et je vous retrouverais lundi.